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    Расписание матчей 06-03-2019

    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок (2018/2019), 1/4 финала, ответный матч
    6 марта, среда
    19:00
    Арсенал
    1:1
    Оренбург
    Матч завершен
    6 марта, среда
    19:00
    Рубин
    0:1
    Локомотив
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2018/2019), 1/4 финала
    6 марта, среда
    20:30
    Витре
    0:2
    Нант
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 1/8 финала, ответный матч
    6 марта, среда
    23:00
    Порту
    3:1
    Рома
    Матч завершен
    6 марта, среда
    23:00
    ПСЖ
    1:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
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