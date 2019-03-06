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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 06 марта 2019
Рубин
06.03.2019, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Локомотив
77'
Б. Хеведес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Локомотив
89'
Желтая карточка
Эдер
85'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
84'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
А. Миранчук
Замена
П. Могилевец
️️️️
Х. Байрамян
83'
81'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
Замена
В. Микушин
️️️️
Р. Акбашев
80'
77'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хеведес
Пас отдал
А. Миранчук
77'
Замена
Эдер
️️️️
Д. Фарфан
Вторая желтая
Ф. Уремович
76'
75'
Желтая карточка
Д. Фарфан
Желтая карточка
Ф. Уремович
75'
Замена
Р. Камболов
️️️️
В. Гранат
46'
22'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
54
Степан Останин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
24
Эдер
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-2-1-1
32
Коновалов
5
Степанов
22
Уремович
13
Гранат
28
Сорокин
44
Башкиров
70
Абдуллин
99
Акбашев
83
Пантелеев
19
Байрамян
20
Сагитов
3-4-2-1
1
Гилерме
14
Чорлука
4
Кверквелия
5
Хеведес
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
30
Идову
21
Миранчук
59
Миранчук
8
Фарфан
99
Акбашев
41
Микушин
41
Микушин
99
Акбашев
13
Гранат
88
Камболов
88
Камболов
13
Гранат
19
Байрамян
28
Могилевец
28
Могилевец
19
Байрамян
59
Миранчук
8
Тугарев
8
Тугарев
59
Миранчук
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
8
Фарфан
24
Эдер
24
Эдер
8
Фарфан
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
81
Реза Шекари
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
54
Степан Останин
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Курбан Бердыев
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
54
Степан Останин
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Рубин - Локомотив
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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