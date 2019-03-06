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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Арсенал - Оренбург
Арсенал - Оренбург: обзор матча 06 марта 2019
Арсенал
06.03.2019, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Оренбург
54'
Г. Григалава
86'
Д. Попович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Оренбург
Замена
Г. Аджоев
️️️️
И. Горбатенко
90'
+3
87'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Попович
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Попович
Замена
О. Ожегович
️️️️
Л. Джорджевич
76'
74'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
Н. Маляров
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Э. Кангва
72'
70'
Желтая карточка
Н. Маляров
ГОЛ! 1:0!
Г. Григалава
Пас отдал
И. Горбатенко
54'
53'
Замена
А. Галаджан
️️️️
Р. Алвеш
51'
Желтая карточка
С. Бегич
Желтая карточка
К. Комбаров
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
4-3-1-2
36
Левашов
27
Альварес
6
Беляев
88
Григалава
9
Комбаров
10
Кангва
70
Костадинов
6
Кадири
23
Горбатенко
27
Мирзов
19
Джорджевич
4-3-1-2
39
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
2
Бегич
32
Терехов
7
Маляров
22
Попович
33
Мишкич
16
Алвеш
21
Деспотович
32
Козлов
10
Кангва
88
Лесовой
88
Лесовой
10
Кангва
23
Горбатенко
17
Аджоев
17
Аджоев
23
Горбатенко
19
Джорджевич
9
Ожегович
9
Ожегович
19
Джорджевич
22
Попович
32
Кулишев
32
Кулишев
22
Попович
16
Алвеш
57
Галаджан
57
Галаджан
16
Алвеш
7
Маляров
8
Чиркин
8
Чиркин
7
Маляров
Остались в запасе
Арсенал
Оренбург
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
7
Андреа Чуканов
АП
56
Александр Довбня
ВР
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
56
Александр Довбня
ВР
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Арсенал - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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