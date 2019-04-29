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    Расписание матчей 29-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 1 тур
    29 апреля, понедельник
    01:00
    Флуминенсе
    0:1
    Гойас
    Матч завершен
    29 апреля, понедельник
    01:00
    Палмейрас
    4:0
    Форталеза
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    29 апреля, понедельник
    03:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 26 тур
    29 апреля, понедельник
    11:00
    Оренбург (мол)
    0:3
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    29 апреля, понедельник
    13:00
    Спартак М (мол)
    1:1
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 21 тур
    29 апреля, понедельник
    14:00
    Уфа-2
    1:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    29 апреля, понедельник
    16:00
    Лада-Тольятти
    1:1
    Урал-2
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2018/2019), 26 тур
    29 апреля, понедельник
    17:00
    Арсенал
    2:0
    Десна
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 26 тур
    29 апреля, понедельник
    17:00
    Оренбург
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    29 апреля, понедельник
    19:30
    Спартак
    1:1
    Рубин
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 32 тур
    29 апреля, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    1:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 5 тур
    29 апреля, понедельник
    20:00
    Волеренга
    1:0
    Одд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 30 тур
    29 апреля, понедельник
    20:00
    Йени Малатьяспор
    2:1
    Касымпаша
    Матч завершен
    29 апреля, понедельник
    20:00
    Коньяспор
    0:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 34 тур
    29 апреля, понедельник
    20:00
    Аталанта
    2:0
    Удинезе
    Матч завершен
    29 апреля, понедельник
    22:00
    Фиорентина
    0:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 32 тур
    29 апреля, понедельник
    21:00
    Зволле
    3:2
    Гронинген
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 35 тур
    29 апреля, понедельник
    22:00
    Бетис
    1:1
    Эспаньол
    Матч завершен
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