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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Галатасарай
Коньяспор - Галатасарай: обзор матча 29 апреля 2019
Коньяспор
29.04.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Галатасарай
90'
+1
Желтая карточка
Фернандо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Киринтили
42
Саинер
3
Дианье
89
Скубич
35
Жута
16
Йонссон
27
Милошевич
8
Евтович
7
Фофана
9
Ятабаре
4-2-2-1-1
16
Муслера
4
Донк
25
Мариано
27
Люиндама
5
Нагатомо
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Оникуру
45
Дианье
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Конья
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