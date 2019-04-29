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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 29 апреля 2019
Аталанта
29.04.2019, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
81'
М. де Рон (П)
85'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
ГОЛ! 2:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Сапата
85'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. де Рон
81'
64'
Желтая карточка
Самир
55'
Желтая карточка
М. Зеегелар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
Удинезе
12
Николас
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
5
Масиелло
19
Паломино
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
23
Манчини
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
3-4-2-1
1
Муссо
87
Де Майо
33
Самир
4
Зеегелар
7
Де Пауль
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
30
Сандро
23
Пуссетто
77
Д'Алессандро
15
Ласанья
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Николас
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
Остались в запасе
12
Николас
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Аталанта - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
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