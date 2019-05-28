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    Расписание матчей 28-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 6 тур
    28 мая, вторник
    02:00
    Аваи
    1:2
    Сеара
    Матч завершен
    28 мая, вторник
    02:00
    ЦСА
    1:0
    Гойас
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 24 тур
    28 мая, вторник
    12:00
    Сибирь-2
    2:5
    Сахалин
    Матч завершен
    28 мая, вторник
    12:00
    Чита
    1:2
    Иртыш
    Матч завершен
    28 мая, вторник
    13:00
    Зенит
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), Финал, ответный матч
    28 мая, вторник
    21:45
    Витесс
    0:2
    Утрехт
    Матч завершен
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