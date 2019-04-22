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    Расписание матчей 22-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    22 апреля, понедельник
    02:00
    Лос-Анджелес
    4:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 20 тур
    22 апреля, понедельник
    12:00
    Урал-2
    1:1
    Носта
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Волга
    1:0
    Челябинск
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 31 тур
    22 апреля, понедельник
    13:00
    Хобро
    3:2
    Вендсюссель
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    15:00
    Рандерс
    0:2
    Ольборг
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Нордшелланд
    0:3
    Копенгаген
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    19:00
    Мидтьюлланд
    1:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 44 тур
    22 апреля, понедельник
    15:00
    Астон Вилла
    1:0
    Миллуолл
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Блэкберн
    2:0
    Болтон
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Дерби Каунти
    2:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Ипсвич Таун
    0:1
    Суонси
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Ноттингем Форест
    3:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Рединг
    0:0
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Ротерхэм
    1:3
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Сток Сити
    2:2
    Норвич Сити
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Уиган Атлетик
    2:0
    Престон
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Халл Сити
    0:3
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Шеффилд Уэнсдэй
    2:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    19:15
    Брентфорд
    2:0
    Лидс
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 5 тур
    22 апреля, понедельник
    15:30
    Антверпен
    0:0
    Брюгге
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    19:00
    Шарлеруа
    4:0
    Беерсхот-Вилрейк
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 30 тур
    22 апреля, понедельник
    17:00
    Ксамакс
    1:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 4 тур
    22 апреля, понедельник
    19:00
    Буде-Глимт
    1:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    19:00
    Кристиансунн
    0:0
    Ранхейм
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    19:00
    Лиллестрем
    0:2
    Мольде
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    19:00
    Мьёндален
    1:1
    Тромсе
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    19:00
    Русенборг
    0:0
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    19:00
    Хаугесунд
    3:0
    Стабек
    Матч завершен
    22 апреля, понедельник
    21:00
    Бранн
    1:1
    Волеренга
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 29 тур
    22 апреля, понедельник
    20:00
    Сивасспор
    1:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 33 тур
    22 апреля, понедельник
    20:00
    Наполи
    1:2
    Аталанта
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 30 тур
    22 апреля, понедельник
    21:30
    Вольфсбург
    1:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 35 тур
    22 апреля, понедельник
    22:00
    Эльче
    1:2
    Осасуна
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 35 тур
    22 апреля, понедельник
    22:00
    Челси
    2:2
    Бернли
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 30 тур
    22 апреля, понедельник
    22:15
    Бенфика
    6:0
    Маритиму
    Матч завершен
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