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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Вест Бромвич
Рединг - Вест Бромвич: обзор матча 22 апреля 2019
Рединг
22.04.2019, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Вест Бромвич
Желтая карточка
Э. Идом
90'
+4
Желтая карточка
Г. МакКлири
84'
79'
Желтая карточка
Р. Харпер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-5-1
1
Мартинес
26
Мур
17
Идом
3
Миазга
6
Блэкетт
77
Барроу
14
Эджария
4
Риномхота
11
Мейте
8
Бэйкер
7
Оливейра
3-2-2-3
26
Джонстон
15
Доусон
5
Бартли
4
Адарабиойо
22
Таунсенд
27
Холгейт
26
Филд
45
Харпер
4
Робсон-Кану
16
Родригес
23
Мерфи
Остались в запасе
Рединг
Вест Бромвич
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Рединг - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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