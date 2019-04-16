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    Расписание матчей 16-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 31 тур
    16 апреля, вторник
    21:45
    Брайтон
    0:2
    Кардифф
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 1/4 финала, ответный матч
    16 апреля, вторник
    22:00
    Барселона
    3:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    16 апреля, вторник
    22:00
    Ювентус
    1:2
    Аякс
    Матч завершен
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