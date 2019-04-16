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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Манчестер Юнайтед
Барселона - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 апреля 2019
Барселона
16.04.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
16'
Л. Месси
20'
Л. Месси
61'
Ф. Коутиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Манчестер Юнайтед
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Коутиньо
81'
80'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Лингард
Желтая карточка
Л. Суарес
77'
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
75'
73'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Н. Семеду
️️️️
С. Роберто
71'
65'
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Марсьяль
ГОЛ! 3:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Ж. Альба
61'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ОП
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
6
Артур
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-1-3-2
43
Де Хеа
3
Линделеф
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
8
Мактоминей
8
Погба
7
Фред
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
77
Лингард
6
Роберто
27
Семеду
27
Семеду
6
Роберто
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Коутиньо
9
Марсьяль
2
Далот
2
Далот
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Рэшфорд
77
Лингард
4
Санчес
4
Санчес
77
Лингард
Остались в запасе
Барселона
Манчестер Юнайтед
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
44
Серхио Ромеро
ВР
18
Неманья Матич
ОП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
18
Неманья Матич
ОП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Барселона - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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