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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Барселона
Манчестер Юнайтед - Барселона: обзор матча 10 апреля 2019
Манчестер Юнайтед
10.04.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Барселона
12'
Л. Шоу (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Барселона
90'
+3
Замена
К. Аленья
️️️️
С. Бускетс
Замена
А. Перейра
️️️️
М. Рэшфорд
85'
Желтая карточка
Д. Лингард
76'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Д. Далот
74'
71'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Р. Лукаку
68'
65'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Л. Шоу
19'
18'
Желтая карточка
С. Бускетс
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ОП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Линделеф
6
Смоллинг
15
Янг
8
Мактоминей
2
Далот
7
Фред
8
Погба
9
Рэшфорд
9
Лукаку
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
6
Артур
11
Ракитич
10
Месси
11
Коутиньо
9
Суарес
9
Рэшфорд
8
Перейра
8
Перейра
9
Рэшфорд
2
Далот
77
Лингард
77
Лингард
2
Далот
9
Лукаку
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Лукаку
11
Коутиньо
23
Видаль
23
Видаль
11
Коутиньо
5
Бускетс
10
Аленья
10
Аленья
5
Бускетс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Барселона
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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