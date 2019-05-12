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    Расписание матчей 12-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Сегунда (2018/2019), 38 тур
    12 мая, воскресенье
    00:00
    Осасуна
    3:0
    Реус Депортиу
    Тех. поражение
    12 мая, воскресенье
    13:00
    Альмерия
    5:3
    Эльче
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Депортиво
    1:1
    Кадис
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Райо Махадаонда
    2:3
    Альбасете
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    21:00
    Лас-Пальмас
    1:0
    Кордоба
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 4 тур
    12 мая, воскресенье
    01:00
    Коринтианс
    0:0
    Гремио
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    03:00
    Гойас
    2:1
    Сеара
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Фламенго
    2:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    0:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    3:1
    Крузейро
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    22:00
    Сантос
    3:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    12 мая, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    0:3
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    3:1
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    03:00
    Чикаго Файр
    2:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    2:3
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    05:00
    Сиэтл
    1:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    21:30
    Атланта Юнайтед
    1:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 10 тур
    12 мая, воскресенье
    12:00
    Шахтер
    2:0
    Жетысу
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    15:00
    Кайсар
    5:1
    Тобол
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    16:00
    Актобе
    0:2
    Окжетпес
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    16:00
    Атырау
    2:1
    Кайрат
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 36 тур
    12 мая, воскресенье
    13:30
    Торино
    3:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    16:00
    Сампдория
    1:2
    Эмполи
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    16:00
    Фрозиноне
    1:3
    Удинезе
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:00
    СПАЛ
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    21:30
    Рома
    2:0
    Ювентус
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2018/2019), 28 тур
    12 мая, воскресенье
    14:00
    Арсенал
    3:3
    Черноморец
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    14:00
    Десна
    2:1
    Олимпик
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Ворскла
    1:1
    Карпаты
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 37 тур
    12 мая, воскресенье
    14:00
    Рейнджерс
    2:0
    Селтик
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2018/2019), 36 тур
    12 мая, воскресенье
    14:00
    Химки
    2:0
    Тамбов
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 8 тур
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Антверпен
    1:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Брюгге
    3:2
    Генк
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    21:00
    Сент-Труйден
    2:2
    Эйпен
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 7 тур
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Динамо
    3:1
    Гомель
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:30
    Витебск
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    БАТЭ
    1:0
    Торпедо
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 34 тур
    12 мая, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    1:0
    ПСВ
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Аякс
    4:1
    Утрехт
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    2:3
    Эммен
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Витесс
    6:1
    Де Графсхап
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    3:0
    Фортуна
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Зволле
    2:4
    Венло
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    0:2
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Хераклес
    4:5
    Экселсиор
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    2:1
    НАК Бреда
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 30 тур
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Вольфсберг
    4:0
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    15:30
    Штурм
    1:3
    Аустрия
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    18:00
    Зальцбург
    2:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 32 тур
    12 мая, воскресенье
    16:00
    Кайсериспор
    0:0
    Касымпаша
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    16:00
    Коньяспор
    0:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Истанбул Башакшехир
    2:1
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Йени Малатьяспор
    3:1
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 36 тур
    12 мая, воскресенье
    16:00
    Ренн
    1:1
    Генгам
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    18:00
    Лилль
    1:0
    Бордо
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    22:00
    Марсель
    0:3
    Лион
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 28 тур
    12 мая, воскресенье
    16:30
    Спартак
    1:0
    Уфа
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Зенит
    3:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 33 тур
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Витория Гимараеш
    5:1
    Белененсеш
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Шавиш
    1:2
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Насьональ
    0:4
    Порту
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    22:00
    Риу Аве
    2:3
    Бенфика
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 33 тур
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    0:0
    Грассхоппер
    Матч отменен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    2:1
    Сьон
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Янг Бойз
    3:1
    Базель
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 23 тур
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Торпедо
    4:0
    Ротор (мол)
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 38 тур
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Бернли
    1:3
    Арсенал
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Брайтон
    1:4
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Кристал Пэлас
    5:3
    Борнмут
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Лестер
    0:0
    Челси
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Ливерпуль
    2:0
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Манчестер Юнайтед
    0:2
    Кардифф
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Саутгемптон
    1:1
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Тоттенхэм
    2:2
    Эвертон
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Уотфорд
    1:4
    Вест Хэм
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    17:00
    Фулхэм
    0:4
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Чехия. Плей-офф (2018/2019), 2 тур
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Славия
    3:1
    Виктория
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 7 тур
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Мольде
    1:0
    Мьёндален
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Ранхейм
    1:5
    Волеренга
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    0:1
    Кристиансунн
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    1:2
    Одд
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    1:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    21:00
    Стабек
    0:1
    Бранн
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 33 тур
    12 мая, воскресенье
    19:00
    Айнтрахт
    0:2
    Майнц
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 37 тур
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Атлетик
    3:1
    Сельта
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Атлетико
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Барселона
    2:0
    Хетафе
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Бетис
    2:1
    Уэска
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Жирона
    1:2
    Леванте
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Райо Вальекано
    1:2
    Вальядолид
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Валенсия
    3:1
    Алавес
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    1:0
    Эйбар
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Леганес
    0:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    12 мая, воскресенье
    19:30
    Реал Сосьедад
    3:1
    Реал
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 34 тур
    12 мая, воскресенье
    21:00
    Мидтьюлланд
    4:0
    Копенгаген
    Матч завершен
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