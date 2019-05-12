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Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 12 мая 2019
Тоттенхэм
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
3'
Э. Дайер
75'
К. Эриксен
69'
Т. Уолкотт
72'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
90'
Желтая карточка
Л. Динь
ГОЛ! 2:2!
К. Эриксен
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тосун
71'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
69'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
Э. Дайер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
2
Уокер-Питерс
23
Алдервейрелд
17
Сиссоко
24
Эриксен
8
Алли
9
Ламела
12
Льоренте
7
Моура
4-2-3-1
1
Пикфорд
5
Кин
4
Зума
22
Мина
12
Динь
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
11
Бернард
23
Тосун
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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