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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Орландо Сити
Атланта Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 12 мая 2019
Атланта Юнайтед
12.05.2019, воскресенье, 21:30
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Орландо Сити
14'
Г. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Орландо Сити
Желтая карточка
М. Паркхерст
65'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинес
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Орландо Сити
12
Брайан Роу
ВР
7
Кристиан Игита
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Орландо Сити
8
Диллон Пауэрс
ЦП
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Мартинес
77
Мартинес
3-2
12
Роу
7
Игита
8
Моутинью
4
Джонсон
13
Акинделе
14
Дуайер
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Остались в запасе
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Атланта Юнайтед - Орландо Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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