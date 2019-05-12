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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал: обзор матча 12 мая 2019
Бернли
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
65'
Э. Барнс
52'
П. Обамеянг
63'
П. Обамеянг
90+4'
Э. Нкетиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Арсенал
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Э. Нкетиа
Пас отдал
А. Ивоби
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Хендрик
82'
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Вуд
77'
Желтая карточка
Д. Корк
75'
ГОЛ! 1:2!
Э. Барнс
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
65'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Макнил
64'
63'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ивоби
62'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Д. Уиллок
53'
Желтая карточка
М. Гендузи
52'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Желтая карточка
М. Лоутон
48'
Желтая карточка
Д. Тарковски
45'
+3
34'
Замена
Л. Косиельни
️️️️
К. Мавропанос
Желтая карточка
Э. Барнс
22'
Желтая карточка
Т. Хитон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
3
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Хитон
6
Тарковски
18
Тэйлор
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
4-4-1-1
1
Лено
2
Лихтштайнер
13
Мустафи
3
Мавропанос
18
Монреаль
6
Эль-Ненни
6
Гендузи
28
Уиллок
22
Мхитарян
17
Ивоби
7
Обамеянг
29
Хендрик
11
Брэди
11
Брэди
29
Хендрик
11
Макнил
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
15
Крауч
15
Крауч
9
Вуд
3
Мавропанос
6
Косиельни
6
Косиельни
3
Мавропанос
28
Уиллок
9
Нкетиа
9
Нкетиа
28
Уиллок
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бернли - Арсенал
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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