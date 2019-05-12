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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Эрзурумспор
Йени Малатьяспор - Эрзурумспор: обзор матча 12 мая 2019
Йени Малатьяспор
12.05.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Эрзурумспор
50'
Д. Алексич
61'
Тьеви
90+2'
О. Сисманоглу
75'
Р. Мухаммед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Эрзурумспор
ГОЛ! 3:1!
О. Сисманоглу
Пас отдал
А. Камара
90'
+2
Желтая карточка
О. Сисманоглу
84'
75'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаммед
ГОЛ! 2:0!
Тьеви
61'
55'
Желтая карточка
Ж. Суну
Желтая карточка
Д. Алексич
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алексич
50'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Йени Малатьяспор - Эрзурумспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
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