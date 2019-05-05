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    Расписание матчей 05-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Сегунда (2018/2019), 37 тур
    5 мая, воскресенье
    00:00
    Кордоба
    3:0
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    13:00
    Луго
    4:2
    Альмерия
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    17:00
    Мальорка
    2:1
    Спортинг
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Эльче
    2:1
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Альбасете
    0:0
    Нумансия
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    21:30
    Реал Ов
    1:1
    Гранада
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    5 мая, воскресенье
    00:01
    Монреаль Импакт
    0:2
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    6:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    03:00
    Ди Си Юнайтед
    3:1
    Коламбус
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    1:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    04:00
    Реал Солт-Лейк
    1:2
    Портленд
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    05:00
    Сан-Хосе
    1:0
    Цинциннати
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес
    0:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 3 тур
    5 мая, воскресенье
    01:00
    Васко да Гама
    1:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    01:00
    Палмейрас
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    03:00
    Сеара
    1:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    17:00
    Шапекоэнсе
    1:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    22:00
    Ботафого
    1:0
    Форталеза
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    2:1
    Гойас
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    1:1
    Фламенго
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    22:00
    ЦСА
    0:0
    Сантос
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 22 тур
    5 мая, воскресенье
    11:00
    Урал-2
    1:1
    Челябинск
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:00
    Звезда
    2:1
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:00
    Зенит-Ижевск
    1:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:00
    КАМАЗ
    3:0
    Носта
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Сызрань-2003
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 19 тур
    5 мая, воскресенье
    11:30
    Сахалин
    4:1
    Зенит
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Динамо
    0:4
    Иртыш
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 9 тур
    5 мая, воскресенье
    12:00
    Окжетпес
    2:2
    Шахтер
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:00
    Жетысу
    1:0
    Тараз
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:00
    Ордабасы
    1:1
    Атырау
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    15:00
    Кайрат
    0:1
    Тобол
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Актобе
    1:3
    Кайсар
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Астана
    0:1
    Иртыш
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 36 тур
    5 мая, воскресенье
    13:00
    Хетафе
    2:0
    Жирона
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    15:00
    Эйбар
    1:0
    Бетис
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    17:15
    Реал
    3:2
    Вильярреал
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:30
    Вальядолид
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    21:45
    Уэска
    2:6
    Валенсия
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 27 тур
    5 мая, воскресенье
    13:00
    Ростов (мол)
    1:2
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 35 тур
    5 мая, воскресенье
    13:30
    Эмполи
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Лацио
    1:3
    Аталанта
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Парма
    3:3
    Сампдория
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    2:2
    Фрозиноне
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Дженоа
    1:1
    Рома
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    21:30
    Наполи
    2:1
    Кальяри
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2018/2019), 27 тур
    5 мая, воскресенье
    14:00
    Олимпик
    1:1
    Ворскла
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    17:00
    Десна
    2:4
    Черноморец
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    17:00
    Карпаты
    1:2
    Арсенал
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 6 тур
    5 мая, воскресенье
    14:00
    Энергетик-БГУ
    1:2
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Слуцк
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Минск
    1:2
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 22 тур
    5 мая, воскресенье
    14:00
    Чертаново (мол)
    5:1
    Коломна
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 27 тур
    5 мая, воскресенье
    14:00
    Крылья Советов
    1:1
    Уфа
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:30
    ЦСКА
    2:2
    Динамо
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Ростов
    1:1
    Краснодар
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 46 тур
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Астон Вилла
    1:2
    Норвич Сити
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Блэкберн
    2:2
    Суонси
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Брентфорд
    3:0
    Престон
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Дерби Каунти
    3:1
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Ипсвич Таун
    3:2
    Лидс
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Ноттингем Форест
    1:0
    Болтон
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Рединг
    0:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Ротерхэм
    1:2
    Мидлсбро
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Сток Сити
    2:2
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Уиган Атлетик
    1:0
    Миллуолл
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Халл Сити
    1:1
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:2
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 32 тур
    5 мая, воскресенье
    14:30
    Шальке-04
    0:0
    Аугсбург
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:30
    Фрайбург
    1:1
    Фортуна
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Байер
    6:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 7 тур
    5 мая, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    2:1
    Стандард
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Гент
    0:1
    Брюгге
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    21:00
    Роял Мускрон-Перувельц
    3:0
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 29 тур
    5 мая, воскресенье
    15:30
    ЛАСК
    3:0
    Вольфсберг
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    15:30
    Санкт-Пельтен
    0:1
    Штурм
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    18:00
    Аустрия
    1:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 30 тур
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    4:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Арис
    7:2
    Ксанти
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Астерас
    3:0
    Паниониос
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Атромитос
    0:2
    ОФИ
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Ларисса
    0:3
    Олимпиакос
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Левадиакос
    0:3
    АЕК
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    ПАС
    0:2
    ПАОК
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 31 тур
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Акхисар Беледиеспор
    0:2
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Гезтепе
    4:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Галатасарай
    2:0
    Бешикташ
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 35 тур
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Монпелье
    1:1
    Амьен
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Нант
    3:0
    Дижон
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Тулуза
    2:2
    Ренн
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    18:00
    Монако
    2:3
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    22:00
    Лион
    2:2
    Лилль
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 37 тур
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Хаддерсфилд Таун
    1:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:00
    Челси
    3:0
    Уотфорд
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    18:30
    Арсенал
    1:1
    Брайтон
    Матч завершен
    Чехия. Плей-офф (2018/2019), 1 тур
    5 мая, воскресенье
    16:30
    Опава
    1:0
    Карвина
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    16:30
    Словацко
    5:1
    Пршибрам
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Виктория
    2:1
    Яблонец
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 26 тур
    5 мая, воскресенье
    16:30
    Краснодар-3
    0:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 32 тур
    5 мая, воскресенье
    17:00
    Тондела
    1:3
    Санта-Клара
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:30
    Белененсеш
    1:8
    Спортинг
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    22:00
    Витория Гимараеш
    2:2
    Насьональ
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 32 тур
    5 мая, воскресенье
    17:00
    Лугано
    1:0
    Люцерн
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    17:00
    Сьон
    0:4
    Янг Бойз
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    17:00
    Тун
    0:2
    Ксамакс
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 36 тур
    5 мая, воскресенье
    17:30
    Рейнджерс
    1:0
    Хиберниан
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 6 тур
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Бранн
    0:1
    Ранхейм
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    4:0
    Лиллестрем
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    1:0
    Тромсе
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Одд
    2:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    1:2
    Мольде
    Матч завершен
    5 мая, воскресенье
    21:00
    Русенборг
    1:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
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