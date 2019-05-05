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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Болтон
Ноттингем Форест - Болтон: обзор матча 05 мая 2019
Ноттингем Форест
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
28'
Д. Лолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Болтон
ГОЛ! 1:0!
Д. Лолли
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Болтон
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Болтон
2
Марк Литтл
ЦЗ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
3-2-1-1-2
15
Стил
14
Робинсон
13
Ваге
37
Милошевич
2
Кэш
3
Бирам
23
Осборн
12
Карвалью
11
Лолли
11
Граббан
4-2-2
3
Тэйлор
17
Гроундс
14
Хоббс
6
Коннолли
19
О'Нил
12
Нун
11
Бакли
9
Магеннис
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Болтон
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
2
Марк Литтл
ЦЗ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
2
Марк Литтл
ЦЗ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ноттингем Форест - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
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