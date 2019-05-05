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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Престон
Брентфорд - Престон: обзор матча 05 мая 2019
Брентфорд
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 0
Завершен
Престон
45+4'
Э. Конса
54'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Престон
65'
Желтая карточка
Д. Фишер
ГОЛ! 2:0!
Н. Мопе
Пас отдал
С. Каньос
54'
ГОЛ! 1:0!
Э. Конса
Пас отдал
С. Каньос
45'
+4
28'
Желтая карточка
Д. Джонсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Престон
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Брентфорд
28
Мозес Одубайо
ПЗ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
4-1-2
12
Дэниэльс
3
Генри
17
Жанвье
15
Конса
3
Дальсгаард
7
Каньос
11
Мопе
11
Уоткинс
2-3-2
6
Дэвис
14
Фишер
8
Брауне
12
Галлахер
14
Джонсон
24
Магуайр
47
Робинсон
Остались в запасе
Брентфорд
Престон
28
Мозес Одубайо
ПЗ
Главный тренер
Кит Эндрюс
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Брентфорд - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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