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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 мая 2019
Шеффилд Уэнсдэй
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
84'
М. Гектор (П)
28'
Д. Сковен
90+3'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
М. Гектор
90'
+4
Желтая карточка
М. Матиаш
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Смит
Пас отдал
М. Луонго
88'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гектор
84'
74'
Желтая карточка
Д. Сковен
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сковен
Пас отдал
Д. Ферлонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-1-1-4
27
Вествуд
6
Пелюпесси
6
Гектор
12
Лис
3
Фокс
20
Ли
2
Палмер
26
Флетчер
7
Матиаш
45
Форестьери
19
Жоао
3-2-3-2
1
Ламли
2
Ферлонг
5
Кэмерон
37
Ляйстнер
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
21
Луонго
4
Сковен
10
Эзе
30
Шодипо
17
Смит
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
25
Кэмерон Доусон
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
15
Люк Фримен
АП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
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