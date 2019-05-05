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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Цинциннати
Сан-Хосе - Цинциннати: обзор матча 05 мая 2019
Сан-Хосе
05.05.2019, воскресенье, 05:00
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Цинциннати
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сан-Хосе - Цинциннати
67'
Желтая карточка
Ф. Алаше
Вторая желтая
К. Эспиноса
51'
Желтая карточка
К. Эспиноса
15'
Желтая карточка
Ш. Салинас
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
6
Ши Салинас
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Сан-Хосе
4
Гурам Кашия
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
1-4-2
30
Каммингс
26
Юнгвирт
20
Годой
6
Салинас
7
Эспиноса
22
Томпсон
9
Хусен
2-3
22
Тытонь
4
Уостон
12
Депланье
27
Алаше
16
Сайеф
13
Ульоа
Остались в запасе
Сан-Хосе
Цинциннати
4
Гурам Кашия
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
4
Гурам Кашия
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Остались в запасе
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Сан-Хосе - Цинциннати
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
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