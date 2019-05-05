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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бристоль Сити
Халл Сити - Бристоль Сити: обзор матча 05 мая 2019
Халл Сити
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
55'
Д. Ирвин
90+1'
М. Хенриксен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бристоль Сити
Желтая карточка
М. Хенриксен
90'
+1
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Хенриксен
Желтая карточка
К. Стюарт
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ирвин
55'
29'
Желтая карточка
М. Пак
17'
Желтая карточка
Т. Калас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Бристоль Сити
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Лайам Уолш
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
3-4-2
25
Лонг
32
Бурк
2
Личай
6
Стюарт
11
Гросицки
18
Бэтти
36
Ирвин
7
Хенриксен
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
3-2-4
1
О'Лири
3
Райт
26
Калас
4
Уэбстер
7
Пак
8
Браунхилл
18
Вайманн
45
Палмер
35
Патерсон
18
Дьедиу
Остались в запасе
Халл Сити
Бристоль Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Халл Сити - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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