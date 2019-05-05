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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лилль
Лион - Лилль: обзор матча 05 мая 2019
Лион
05.05.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 2
Завершен
Лилль
11'
М. Терье
74'
Л. Дюбуа
50'
Л. Реми
68'
Б. Сумаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Лилль
ГОЛ! 2:2!
Л. Дюбуа
74'
73'
Желтая карточка
Ж. Бамба
68'
ГОЛ! 1:2!
Б. Сумаре
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Реми
44'
Желтая карточка
Т. Майя
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
Пас отдал
М. Депай
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-2-3-1
1
Лопеш
23
Менди
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Терье
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
4-1-1-2-2
16
Меньян
2
Челик
6
Габриэль
6
Фонте
99
Коне
34
Сумаре
29
Майя
93
Иконе
19
Бамба
19
Пепе
14
Реми
Остались в запасе
Лион
Лилль
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Лион - Лилль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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