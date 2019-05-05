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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетик
Вальядолид - Атлетик: обзор матча 05 мая 2019
Вальядолид
05.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетик
90'
+5
Желтая карточка
О. де Маркос
90'
+1
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Т. Вилья
84'
55'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Р. Алькарас
41'
Желтая карточка
Мичел
35'
30'
Желтая карточка
Д. Гарсия
30'
Желтая карточка
А. Капа
Желтая карточка
О. Плано
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Кеко
ЦП
2
Антонито
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-1-2
1
Масип
22
Мартинес
22
Кико
20
Калеро
17
Мойяно
4
Алькарас
21
Мичел
20
Плано
14
Гвардиола
19
Унал
3-2-1-2-1
1
Эррерин
12
Сан Хосе
14
Нуньес
5
Альварес
2
Капа
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
14
Кордоба
9
Уильямс
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетик
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Кеко
ЦП
2
Антонито
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Кеко
ЦП
2
Антонито
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Вальядолид - Атлетик
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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