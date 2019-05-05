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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Миллуолл
Уиган Атлетик - Миллуолл: обзор матча 05 мая 2019
Уиган Атлетик
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
15'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Миллуолл
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
18
Райан Леонард
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
18
Гари Робертс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
3-2-4-1
28
Уолтон
13
Ольссон
4
Кипр
33
Робинсон
22
Данкли
3
Нейсмит
33
Джеймс
8
Эванс
25
Пауэлл
13
Пилкингтон
14
Гарнер
4-1-3-2
25
Мартин
5
Купер
15
Пирс
2
Ромео
3
Мередит
6
Уилльямс
18
Леонард
3
Фергюсон
8
Танниклифф
20
Морисон
9
Грегори
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Миллуолл
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
18
Гари Робертс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
18
Гари Робертс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Уиган Атлетик - Миллуолл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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