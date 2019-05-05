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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Лидс
Ипсвич Таун - Лидс: обзор матча 05 мая 2019
Ипсвич Таун
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 2
Завершен
Лидс
30'
Ф. Даунс
47'
А. Доззел
90'
К. Куанер
45'
М. Клих
76'
С. Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Лидс
ГОЛ! 3:2!
К. Куанер
90'
Красная карточка
Л. Чамберс
79'
76'
ГОЛ! 2:2!
С. Даллас
ГОЛ! 2:1!
А. Доззел
Пас отдал
К. Куанер
47'
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Клих
Пас отдал
Л. Эйлинг
ГОЛ! 1:0!
Ф. Даунс
30'
28'
Желтая карточка
К. Касилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
4-4-1
33
Биалковски
99
Чалоба
4
Чамберс
30
Кенлок
14
Бри
4
Даунс
21
Доззел
31
Джадж
8
Скьюз
23
Куанер
4-1-2-2-1
1
Касилья
15
Даллас
18
Янссон
12
Эйлинг
6
Купер
27
Филлипс
28
Форшоу
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
7
Руф
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Лидс
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
47
Джек Кларк
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ипсвич Таун - Лидс
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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