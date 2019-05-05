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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 05 мая 2019
Байер
05.05.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
6 : 1
Завершен
Айнтрахт
2'
К. Хаверц
13'
Ю. Брандт
23'
Л. Аларио
28'
Ч. Арангис
34'
Л. Аларио
36'
М. Хинтереггер (АГ)
14'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
88'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
44'
Желтая карточка
Д. Абрахам
43'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
ГОЛ в свои ворота! 6:1!
М. Хинтереггер
36'
ГОЛ! 5:1!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Фолланд
34'
ГОЛ! 4:1!
Ч. Арангис
Пас отдал
Ю. Брандт
28'
ГОЛ! 3:1!
Л. Аларио
Пас отдал
Л. Бендер
23'
14'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Костич
ГОЛ! 2:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Ч. Арангис
13'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Ч. Арангис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Градецки
18
Венделл
5
Бендер
4
Та
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
27
Аларио
29
Хаверц
31
Фолланд
3-2-1-2
1
Трапп
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
19
Абрахам
6
Туре
15
Виллемс
6
Фернандес
9
Ребич
18
Костич
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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