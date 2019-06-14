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    Расписание матчей 14-06-2019

    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 9 тур
    14 июня, пятница
    01:15
    Васко да Гама
    1:0
    Сеара
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    02:00
    Атлетико Минейро
    1:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    02:00
    Гойас
    2:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    02:00
    Палмейрас
    2:0
    Аваи
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    02:00
    Шапекоэнсе
    1:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 11 тур
    14 июня, пятница
    18:45
    Минск
    2:1
    Неман
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    20:45
    Городея
    0:0
    Торпедо
    Матч завершен
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