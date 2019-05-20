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    Расписание матчей 20-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    20 мая, понедельник
    00:01
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:0
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    20 мая, понедельник
    02:30
    Даллас
    1:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    20 мая, понедельник
    03:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    0:1
    Колорадо
    Матч завершен
    20 мая, понедельник
    03:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    0:1
    Колорадо
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 5 тур
    20 мая, понедельник
    01:00
    Васко да Гама
    1:1
    Аваи
    Матч завершен
    20 мая, понедельник
    01:00
    Сеара
    2:1
    Гремио
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 29 тур
    20 мая, понедельник
    11:30
    Рубин (мол)
    0:2
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 24 тур
    20 мая, понедельник
    17:00
    Торпедо Вл
    3:0
    ЦРФСО
    Тех. поражение
    20 мая, понедельник
    18:00
    Чертаново (мол)
    1:2
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    20 мая, понедельник
    18:30
    Текстильщик
    0:0
    Псков-747
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 29 тур
    20 мая, понедельник
    19:00
    Рубин
    0:0
    Анжи
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 35 тур
    20 мая, понедельник
    20:00
    Брондбю
    4:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 33 тур
    20 мая, понедельник
    20:00
    Анкарагюджю
    3:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    20 мая, понедельник
    20:00
    ББ Эрзурумспор
    0:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 37 тур
    20 мая, понедельник
    21:30
    Лацио
    3:3
    Болонья
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 39 тур
    20 мая, понедельник
    22:00
    Альбасете
    0:1
    Гранада
    Матч завершен
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