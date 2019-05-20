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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Фенербахче
Эрзурумспор - Фенербахче: обзор матча 20 мая 2019
Эрзурумспор
20.05.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
59'
В. Мозес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Фенербахче
87'
Желтая карточка
Х. Текин
71'
Желтая карточка
С. Азиз
69'
Желтая карточка
М. Шкртел
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Мозес
Желтая карточка
И. Сехич
58'
43'
Желтая карточка
Т. Арслан
18'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эрзурумспор - Фенербахче
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
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