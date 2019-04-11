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    Расписание матчей 11-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    11 апреля, четверг
    04:00
    Колорадо
    Сиэтл
    Перенесен на неопределенный срок
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 23 тур
    11 апреля, четверг
    12:00
    Кр. Советов (мол)
    4:0
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    Лига Европы (2018/2019), 1/4 финала, первый матч
    11 апреля, четверг
    22:00
    Арсенал
    2:0
    Наполи
    Матч завершен
    11 апреля, четверг
    22:00
    Бенфика
    4:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    11 апреля, четверг
    22:00
    Вильярреал
    1:3
    Валенсия
    Матч завершен
    11 апреля, четверг
    22:00
    Славия
    0:1
    Челси
    Матч завершен
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