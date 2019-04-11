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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Челси
Славия - Челси: обзор матча 11 апреля 2019
Славия
11.04.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
Челси
86'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Челси
86'
ГОЛ! 0:1!
М. Алонсо
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
В. Цоуфал
83'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
7
Милан Шкода
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-4-1
1
Колар
26
Боржил
32
Нгаду-Нгаджуй
15
Дели
34
Цоуфал
21
Крал
17
Стох
23
Шевчик
12
Траоре
8
Масопуст
99
Олаинка
4-3-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
8
Ковачич
21
Жоржиньо
6
Баркли
9
Педро
10
Виллиан
9
Жиру
Остались в запасе
Славия
Челси
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Славия - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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