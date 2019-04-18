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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - Славия
Челси - Славия: обзор матча 18 апреля 2019
Челси
18.04.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 3
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Славия
5'
Педро
10'
С. Дели (АГ)
17'
О. Жиру
27'
Педро
26'
Т. Соучек
51'
П. Шевчик
55'
П. Шевчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Славия
Желтая карточка
Д. Луис
88'
Желтая карточка
Кепа
83'
Желтая карточка
Эмерсон
75'
73'
Желтая карточка
О. Кудела
55'
ГОЛ! 4:3!
П. Шевчик
Пас отдал
Т. Соучек
53'
Желтая карточка
Т. Соучек
51'
ГОЛ! 4:2!
П. Шевчик
Пас отдал
Т. Соучек
Желтая карточка
Н. Канте
34'
ГОЛ! 4:1!
Педро
Пас отдал
О. Жиру
27'
26'
ГОЛ! 3:1!
Т. Соучек
Пас отдал
П. Шевчик
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
Пас отдал
Педро
17'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Дели
Пас отдал
Педро
10'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
О. Жиру
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Мирослав Стох
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
7
Милан Шкода
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Кепа
33
Эмерсон
15
Кристенсен
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
6
Баркли
10
Азар
9
Педро
9
Жиру
4-2-4
1
Колар
15
Дели
32
Нгаду-Нгаджуй
15
Кудела
26
Боржил
21
Крал
28
Соучек
8
Масопуст
12
Траоре
23
Шевчик
17
Жмрхаль
Остались в запасе
Челси
Славия
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
10
Мик ван Бурен
ПВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Челси - Славия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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