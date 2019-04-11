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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 11 апреля 2019
Вильярреал
11.04.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Валенсия
36'
С. Касорла (П)
6'
Г. Гедеш
90+1'
Д. Васс
90+3'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Г. Гедеш
Пас отдал
Д. Черышев
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Васс
Пас отдал
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
Х. Кинтилья
84'
Замена
А. Педраса
️️️️
М. Гаспар
80'
Замена
М. Морланес
️️️️
С. Касерес
72'
69'
Замена
Д. Черышев
️️️️
К. Гамейро
Замена
К. Бакка
️️️️
В. Иборра
67'
Желтая карточка
А. Гонсалес
62'
61'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Ф. Торрес
58'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Ф. Ронкалья
40'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Касорла
36'
Желтая карточка
С. Касорла
28'
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гедеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-2-1
1
Андрес
27
Гонсалес
6
Кинтилья
4
Руис
2
Гаспар
10
Иборра
8
Касорла
35
Касерес
8
Форнальс
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-2-2-2
33
Нето
14
Ронкалья
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
10
Васс
10
Парехо
9
Торрес
11
Гедеш
9
Гамейро
19
Родриго
2
Гаспар
23
Педраса
23
Педраса
2
Гаспар
35
Касерес
8
Морланес
8
Морланес
35
Касерес
10
Иборра
70
Бакка
70
Бакка
10
Иборра
14
Ронкалья
12
Пиччини
12
Пиччини
14
Ронкалья
9
Торрес
13
Коклен
13
Коклен
9
Торрес
9
Гамейро
90
Черышев
90
Черышев
9
Гамейро
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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