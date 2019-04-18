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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 18 апреля 2019
Валенсия
18.04.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Вильярреал
13'
А. Латорре
54'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
Желтая карточка
Ф. Коклен
88'
54'
Желтая карточка
Р. Мори
ГОЛ! 2:0!
Д. Парехо
54'
34'
Желтая карточка
А. Педраса
25'
Желтая карточка
Д. Раба
ГОЛ! 1:0!
А. Латорре
Пас отдал
Г. Гедеш
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Валенсия
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-3-2-2
33
Нето
3
Латорре
4
Дьякаби
14
Ронкалья
10
Васс
10
Парехо
7
Солер
11
Гедеш
9
Торрес
9
Гамейро
77
Мина
4-3-2
1
Андрес
23
Педраса
26
Мори
4
Руис
24
Коста
8
Морланес
35
Касерес
14
Тригерос
19
Раба
7
Морено
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
7
Ли Кан Ин
АП
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
7
Ли Кан Ин
АП
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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