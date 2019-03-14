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    Расписание матчей 14-03-2019

    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2018/2019), 1/8 финала, ответный матч
    14 марта, четверг
    20:55
    Динамо
    0:5
    Челси
    Матч завершен
    14 марта, четверг
    20:55
    Зальцбург
    3:1
    Наполи
    Матч завершен
    14 марта, четверг
    20:55
    Краснодар
    1:1
    Валенсия
    Матч завершен
    14 марта, четверг
    23:00
    Арсенал
    3:0
    Ренн
    Матч завершен
    14 марта, четверг
    23:00
    Бенфика
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    14 марта, четверг
    23:00
    Вильярреал
    2:1
    Зенит
    Матч завершен
    14 марта, четверг
    23:00
    Интер
    0:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    14 марта, четверг
    23:00
    Славия
    4:3
    Севилья
    Матч завершен
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