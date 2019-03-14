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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Зенит
Вильярреал - Зенит: обзор матча 14 марта 2019
Вильярреал
14.03.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Зенит
29'
Ж. Морено
47'
К. Бакка
90+1'
Б. Иванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Зенит
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Иванович
Желтая карточка
Х. Коста
82'
57'
Желтая карточка
О. Шатов
Желтая карточка
В. Руис
52'
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
Ж. Морено
47'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
К. Бакка
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Александр Анюков
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Андрес
27
Гонсалес
26
Мори
4
Руис
24
Коста
2
Гаспар
35
Касерес
10
Иборра
8
Форнальс
70
Бакка
7
Морено
4-1-3-1-1
99
Лунев
8
Смольников
2
Маммана
20
Иванович
44
Ракицкий
5
Барриос
27
Шатов
23
Эрнани
21
Оздоев
9
Дриусси
20
Азмун
Остались в запасе
Вильярреал
Зенит
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Александр Анюков
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
22
Александр Анюков
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Вильярреал - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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