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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Вильярреал
Зенит - Вильярреал: обзор матча 07 марта 2019
Зенит
07.03.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Вильярреал
35'
С. Азмун
33'
В. Иборра
64'
Ж. Морено
71'
М. Морланес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Вильярреал
Замена
А. Заболотный
️️️️
М. Оздоев
88'
85'
Замена
К. Бакка
️️️️
Ж. Морено
78'
Замена
С. Касорла
️️️️
П. Форнальс
Желтая карточка
И. Смольников
76'
Замена
Эрнани
️️️️
С. Азмун
75'
72'
Замена
С. Касерес
️️️️
М. Морланес
Замена
О. Шатов
️️️️
Р. Мак
72'
71'
ГОЛ! 1:3!
М. Морланес
69'
Желтая карточка
Мигелон
64'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Форнальс
Желтая карточка
В. Барриос
38'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Р. Мак
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
В. Иборра
Пас отдал
А. Гонсалес
14'
Желтая карточка
Х. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
3-1-2-2-2
99
Лунев
20
Иванович
44
Ракицкий
8
Смольников
5
Барриос
21
Оздоев
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Мак
22
Дзюба
20
Азмун
3-2-2-2-1
1
Андрес
27
Гонсалес
26
Мори
4
Руис
14
Мигелон
24
Коста
10
Иборра
8
Морланес
21
Чуквуэзе
8
Форнальс
7
Морено
21
Мак
27
Шатов
27
Шатов
21
Мак
20
Азмун
23
Эрнани
23
Эрнани
20
Азмун
21
Оздоев
91
Заболотный
91
Заболотный
21
Оздоев
8
Морланес
35
Касерес
35
Касерес
8
Морланес
8
Форнальс
8
Касорла
8
Касорла
8
Форнальс
7
Морено
70
Бакка
70
Бакка
7
Морено
Остались в запасе
Зенит
Вильярреал
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Зенит - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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