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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Айнтрахт
Интер - Айнтрахт: обзор матча 14 марта 2019
Интер
14.03.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Айнтрахт
6'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Айнтрахт
Желтая карточка
М. Шкриньяр
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Г. Пасьенса
63'
Желтая карточка
С. Роде
57'
Желтая карточка
С. Аллер
Желтая карточка
Б. Валеро
52'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
21'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Йович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-3-2-1
1
Ханданович
21
Соареш
37
Шкриньяр
6
де Врей
33
Д'Амброзио
6
Валеро
15
Весино
87
Кандрева
5
Перишич
21
Политано
17
Кейта
3-2-1-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
21
Да Коста
15
Виллемс
17
Роде
8
Гачинович
18
Костич
9
Йович
22
Аллер
Остались в запасе
Интер
Айнтрахт
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Интер - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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