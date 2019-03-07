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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Интер
Айнтрахт - Интер: обзор матча 07 марта 2019
Айнтрахт
07.03.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Интер
Желтая карточка
Ж. Фернандес
82'
80'
Замена
С. Соареш
️️️️
Б. Валеро
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
С. Аллер
80'
Замена
Й. Виллемс
️️️️
С. Роде
77'
59'
Желтая карточка
А. Кандрева
59'
Замена
А. Кандрева
️️️️
И. Перишич
Желтая карточка
М. Хасебе
53'
33'
Желтая карточка
Л. Мартинес
24'
Желтая карточка
К. Асамоа
22'
Пенальти не реализован!
М. Брозович
Желтая карточка
Ф. Костич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
68
Давиде Мерола
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
21
Да Коста
6
Фернандес
17
Роде
18
Костич
8
Гачинович
9
Йович
22
Аллер
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
15
Весино
6
Валеро
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
10
Мартинес
17
Роде
15
Виллемс
15
Виллемс
17
Роде
22
Аллер
9
Пасьенса
9
Пасьенса
22
Аллер
6
Валеро
21
Соареш
21
Соареш
6
Валеро
5
Перишич
87
Кандрева
87
Кандрева
5
Перишич
Остались в запасе
Айнтрахт
Интер
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
68
Давиде Мерола
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
Остались в запасе
68
Давиде Мерола
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Айнтрахт - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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