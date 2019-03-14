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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Валенсия
Краснодар - Валенсия: обзор матча 14 марта 2019
Краснодар
14.03.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Валенсия
85'
М. Сулейманов
90+3'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Валенсия
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
К. Гамейро
Замена
И. Таранов
️️️️
М. Перейра
90'
+1
88'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Солер
ГОЛ! 1:0!
М. Сулейманов
85'
Желтая карточка
Ю. Газинский
78'
75'
Желтая карточка
К. Солер
Замена
М. Сулейманов
️️️️
С. Петров
75'
70'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
С. Мина
58'
Замена
Родриго
️️️️
Р. Собрино
Желтая карточка
М. Перейра
30'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Ари
30'
15'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
94
Вандерсон
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-4-1-1
39
Сафонов
2
Рамирес
25
Спайич
5
Фьолусон
98
Петров
94
Вандерсон
8
Ольссон
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
39
Ари
3-1-3-1-2
33
Нето
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
7
Солер
19
Кондогбиа
90
Черышев
77
Мина
19
Собрино
10
Перейра
0
Таранов
0
Таранов
10
Перейра
39
Ари
89
Стоцкий
89
Стоцкий
39
Ари
98
Петров
93
Сулейманов
93
Сулейманов
98
Петров
77
Мина
11
Гедеш
11
Гедеш
77
Мина
7
Солер
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Солер
19
Собрино
19
Родриго
19
Родриго
19
Собрино
Остались в запасе
Краснодар
Валенсия
88
Андрей Синицын
ВР
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Краснодар - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
0 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Краснодар
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