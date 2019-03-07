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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Краснодар
Валенсия - Краснодар: обзор матча 07 марта 2019
Валенсия
07.03.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Краснодар
12'
Родриго
24'
Родриго
63'
В. Классон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Краснодар
89'
Замена
А. Голубев
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
Ф. Коклен
82'
81'
Желтая карточка
К. Ольссон
80'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
Замена
Р. Собрино
️️️️
К. Гамейро
79'
71'
Желтая карточка
А. Мартынович
Замена
Д. Черышев
️️️️
Г. Гедеш
70'
63'
ГОЛ! 2:1!
В. Классон
Пас отдал
Ю. Газинский
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
63'
55'
Замена
Ари
️️️️
Д. Стоцкий
Желтая карточка
Д. Парехо
54'
45'
Желтая карточка
В. Классон
ГОЛ! 2:0!
Родриго
Пас отдал
А. Латорре
24'
20'
Желтая карточка
Ш. Каборе
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
К. Солер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
94
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Валенсия
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-1-2
33
Нето
3
Латорре
4
Дьякаби
3
Паулиста
12
Пиччини
13
Коклен
10
Парехо
7
Солер
11
Гедеш
19
Родриго
9
Гамейро
3-3-2-1-1
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
89
Стоцкий
77
Каборе
2
Рамирес
18
Газинский
8
Ольссон
7
Классон
94
Вандерсон
11
Гедеш
90
Черышев
90
Черышев
11
Гедеш
9
Гамейро
19
Собрино
19
Собрино
9
Гамейро
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
18
Газинский
50
Голубев
50
Голубев
18
Газинский
89
Стоцкий
39
Ари
39
Ари
89
Стоцкий
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
Остались в запасе
Валенсия
Краснодар
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Даниэль Васс
ЦП
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Даниэль Васс
ЦП
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Валенсия - Краснодар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
0 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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