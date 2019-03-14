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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Севилья
Славия - Севилья: обзор матча 14 марта 2019
Славия
14.03.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 3
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Севилья
15'
М. Нгаду-Нгаджуй
47'
Т. Соучек (П)
102'
М. ван Бурен
119'
И. Траоре
44'
В. Бен-Йеддер (П)
54'
М. Эль-Хаддади
98'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Севилья
ГОЛ! 4:3!
И. Траоре
Пас отдал
П. Олаинка
119'
Желтая карточка
Т. Соучек
110'
ГОЛ! 3:3!
М. ван Бурен
Пас отдал
Т. Соучек
102'
99'
Желтая карточка
Ф. Васкес
98'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Васкес
Пас отдал
К. Промес
Желтая карточка
П. Олаинка
88'
54'
ГОЛ! 2:2!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Р. Меса
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Соучек
47'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
О. Колар
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
М. Шкода
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Александру Балутэ
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-3-1
1
Колар
26
Боржил
32
Нгаду-Нгаджуй
15
Дели
15
Кудела
28
Соучек
17
Стох
12
Траоре
8
Масопуст
7
Шкода
3-3-2-2
31
Вацлик
16
Навас
24
Кьер
21
Гомес
11
Банега
16
Меса
23
Карришу
7
Сарабия
10
Промес
16
Эль-Хаддади
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Славия
Севилья
10
Мик ван Бурен
ПВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
26
Марко Рог
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Славия - Севилья
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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