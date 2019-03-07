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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Славия
Севилья - Славия: обзор матча 07 марта 2019
Севилья
07.03.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
Славия
1'
В. Бен-Йеддер
28'
М. Эль-Хаддади
25'
М. Стох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Славия
63'
Желтая карточка
Т. Соучек
44'
Желтая карточка
Л. Масопуст
ГОЛ! 2:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Э. Банега
28'
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Стох
Пас отдал
И. Траоре
Желтая карточка
Э. Банега
12'
6'
Желтая карточка
В. Цоуфал
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Э. Банега
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Вацлик
24
Кьер
21
Гомес
8
Вебер
25
Меркадо
16
Навас
26
Рог
11
Банега
7
Сарабия
16
Эль-Хаддади
10
Бен-Йеддер
4-1-4
1
Колар
34
Цоуфал
15
Кудела
15
Дели
26
Боржил
28
Соучек
8
Масопуст
17
Стох
17
Жмрхаль
12
Траоре
Остались в запасе
Севилья
Славия
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Севилья - Славия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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