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    Расписание матчей 25-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    25 апреля, четверг
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    1:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    02:30
    Коламбус
    0:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    0:3
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    0:0
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    05:30
    Сиэтл
    2:2
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 17 тур
    25 апреля, четверг
    12:00
    Чита
    1:1
    Сахалин
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    12:30
    Зенит
    1:0
    Сибирь-2
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 25 тур
    25 апреля, четверг
    16:00
    Енисей
    2:1
    Оренбург
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    18:30
    Крылья Советов
    0:1
    Урал
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    20:30
    Арсенал
    3:0
    Спартак
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 5 тур
    25 апреля, четверг
    18:45
    Торпедо-БелАЗ
    2:0
    Торпедо
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    20:45
    Динамо-Брест
    0:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 32 тур
    25 апреля, четверг
    19:30
    АДО Ден Хааг
    3:1
    Экселсиор
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    21:45
    Виллем II
    0:3
    ПСВ
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 34 тур
    25 апреля, четверг
    20:30
    Севилья
    5:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    21:30
    Реал Сосьедад
    0:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    25 апреля, четверг
    22:30
    Хетафе
    0:0
    Реал
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2018/2019), 1/2 финала, ответный матч
    25 апреля, четверг
    21:45
    Аталанта
    2:1
    Фиорентина
    Матч завершен
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