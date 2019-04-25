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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Спартак
Арсенал - Спартак: обзор матча 25 апреля 2019
Арсенал
25.04.2019, четверг, 20:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Спартак
6'
Э. Кангва
24'
С. Ткачев
37'
Р. Мирзов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Спартак
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Л. Джорджевич
90'
+2
Замена
К. Берхамов
️️️️
С. Ткачев
90'
+1
75'
Замена
М. Глушенков
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
Г. Костадинов
60'
59'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Мельгарехо
59'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Гулиев
Желтая карточка
С. Ткачев
57'
Замена
А. Хагуш
️️️️
Э. Кангва
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Мирзов
37'
ГОЛ! 2:0!
С. Ткачев
Пас отдал
Р. Мирзов
24'
Желтая карточка
И. Горбатенко
22'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кангва
Пас отдал
К. Комбаров
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
3-4-1-2
25
Нигматуллин
27
Альварес
6
Беляев
9
Комбаров
10
Кангва
6
Кадири
70
Костадинов
11
Ткачев
23
Горбатенко
27
Мирзов
19
Джорджевич
3-3-2-1-1
98
Максименко
10
Мельгарехо
14
Джикия
95
Гапонов
6
Айртон
20
Фернандо
23
Комбаров
99
Гулиев
47
Зобнин
88
Ташаев
29
Зе Луиш
10
Кангва
14
Хагуш
14
Хагуш
10
Кангва
11
Ткачев
7
Берхамов
7
Берхамов
11
Ткачев
19
Джорджевич
17
Аджоев
17
Аджоев
19
Джорджевич
99
Гулиев
88
Глушаков
88
Глушаков
99
Гулиев
10
Мельгарехо
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
10
Мельгарехо
20
Фернандо
10
Глушенков
10
Глушенков
20
Фернандо
Остались в запасе
Арсенал
Спартак
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
1
Артем Поплевченков
ВР
11
Александр Ломовицкий
ПВ
8
Михаил Игнатов
АП
16
Владислав Терешкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
11
Александр Ломовицкий
ПВ
8
Михаил Игнатов
АП
16
Владислав Терешкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Арсенал - Спартак
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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