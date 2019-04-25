Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 25 апреля 2019
Миннесота Юнайтед
25.04.2019, четверг, 03:00
США. МЛС
0 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
Р. Метанир
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
18
Кевин Молино
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
3-1-2
1
Манноне
3
Опара
19
Метанир
15
Миллер
6
Алонсо
18
Молино
6
Шуллер
1-3-2
22
Бингхэм
5
Стерес
8
Ллетгет
6
Джонатан
16
Скельвик
24
Боатенг
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Бобби Шаттлвос
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
22
Бобби Шаттлвос
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
Остались в запасе
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Альянц Филд
Новости команд
Все
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+