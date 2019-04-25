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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал
Хетафе - Реал: обзор матча 25 апреля 2019
Хетафе
25.04.2019, четверг, 22:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал
82'
Желтая карточка
Начо
63'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
Желтая карточка
Д. Суарес
38'
30'
Желтая карточка
Иско
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
9
Уго Дуро
ВР
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
3-2-2-2
9
Дуро
18
Гонсалес
6
Кабрера
5
Микел
17
Оливера
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
19
Молина
4-1-2-2-1
1
Навас
14
Карвахаль
6
Начо
19
Варан
3
Регилон
5
Каземиро
8
Вальверде
21
Диас
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
Остались в запасе
Хетафе
Реал
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Хетафе - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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