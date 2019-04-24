март 2019
апрель 2019
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 25 тур
24 апреля, среда
08:00
Матч завершен
24 апреля, среда
13:00
Матч завершен
24 апреля, среда
17:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2018/2019), 33 тур
24 апреля, среда
12:00
Матч завершен
24 апреля, среда
16:00
Матч завершен
Казахстан. Премьер-лига 2019, 20 тур
Украина. Плей-офф (2018/2019), 25 тур
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 25 тур
Австрия. Бундеслига (2018/2019), 27 тур
24 апреля, среда
20:00
Матч завершен
24 апреля, среда
20:00
Матч завершен
Испания. Примера (2018/2019), 34 тур
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 32 тур
Германия. Кубок (2018/2019), 1/2 финала
Италия. Кубок (2018/2019), 1/2 финала, ответный матч
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 31 тур
24 апреля, среда
21:45
Матч завершен
24 апреля, среда
22:00
Матч завершен