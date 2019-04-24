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    Расписание матчей 24-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 25 тур
    24 апреля, среда
    08:00
    Енисей (мол)
    2:0
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    13:00
    Арсенал Т (мол)
    0:5
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    17:00
    Кр. Советов (мол)
    5:1
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2018/2019), 33 тур
    24 апреля, среда
    12:00
    Луч
    0:1
    Сочи
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    12:00
    СКА-Хабаровск
    0:1
    Химки
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    15:00
    Сибирь
    1:0
    Томь
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    15:00
    Тюмень
    1:2
    Спартак-2
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    16:00
    Краснодар-2
    0:0
    Ротор
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    18:00
    Мордовия
    1:1
    Факел
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    18:15
    Тамбов
    1:0
    Шинник
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    18:30
    Армавир
    1:0
    Зенит-2
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    19:00
    Чертаново
    3:2
    Авангард
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    19:00
    Пари НН
    0:0
    Балтика
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 20 тур
    24 апреля, среда
    16:00
    Кайрат
    2:0
    Атырау
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2018/2019), 25 тур
    24 апреля, среда
    17:00
    Александрия
    2:1
    Мариуполь
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    17:00
    Заря
    2:1
    Львов
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    18:30
    Динамо
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 25 тур
    24 апреля, среда
    19:00
    Ростов
    1:2
    Локомотив
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    19:00
    Ахмат
    1:1
    Краснодар
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    19:30
    Рубин
    1:1
    Уфа
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    19:30
    ЦСКА
    2:0
    Анжи
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    21:00
    Зенит
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 27 тур
    24 апреля, среда
    20:00
    Аустрия
    2:2
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    20:00
    Зальцбург
    3:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    20:00
    ЛАСК
    1:2
    Штурм
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 34 тур
    24 апреля, среда
    20:30
    Атлетико
    3:2
    Валенсия
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    21:30
    Леганес
    0:1
    Атлетик
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    21:30
    Эспаньол
    1:1
    Сельта
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    22:30
    Леванте
    4:0
    Бетис
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 32 тур
    24 апреля, среда
    20:45
    Утрехт
    2:1
    Фортуна
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    21:45
    НАК Бреда
    0:4
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2018/2019), 1/2 финала
    24 апреля, среда
    21:45
    Вердер
    2:3
    Бавария
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2018/2019), 1/2 финала, ответный матч
    24 апреля, среда
    21:45
    Милан
    0:1
    Лацио
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 31 тур
    24 апреля, среда
    21:45
    Вулверхэмптон
    3:1
    Арсенал
    Матч завершен
    24 апреля, среда
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    0:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
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